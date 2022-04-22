Ракетный обстрел на Днепропетровщине: попадание в хозяйственное здание

Россия нанесла ракетный удар по зданию с сельскохозяйственной техникой в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

"Никаких воинских подразделений там не было. Никаких «нацистов», огневых точек или боевых біомодефікованих гусей. То что сегодня сделали оккупанты в Синельниковском районе? Денацифицировали удобрения? Демилитаризовали трактористов?",- пишет Лукашук.

По словам чиновника, в помещении выбило стекла, повреждена крыша. К счастью, без пострадавших.

Напомним, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко уточнил последствия сегодняшнего ракетного удара по железной дороге в Новомосковском районе. По его словам, ранения получили пять человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.