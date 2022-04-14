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Ракетный крейсер "Москва" ближайший год будет небоеспособным, - спикер Одесской ОВА

Ракетный крейсер "Москва" (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" будет небоеспособным как минимум один год. Точное состояние корабля россияне держат в секрете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Сергея Братчука.

Пресс-секретарь также отметил, что по имеющимся данным, причиной серьезных повреждений корабля стало попадание отечественных крылатых ракет комплекса "Нептун".

Ранее мы сообщали, что крейсер "Москва" получил серьезные повреждения после взрыва. По информации Минобороны РФ, в нем сдетонировал боезапас.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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