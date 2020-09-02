Ракетный комплекс "Нептун" будет поставлен на боевое дежурство в 2021 году

Ракетный комплекс "Нептун" поставят на боевое дежурство в 2021 году. В следующем году ВМС Украины сформируют три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования ЖК-360МЦ "Нептун".

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает "АрмияInform".

Ракетный комплект был принят на вооружение Военно-морских сил приказом Министерства обороны. По словам Неижпапы, в 2021 году будут сформированы три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом.

"Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей... Сразу после их установления планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса "Нептун", - отметил он.

Командующий ВМС подчеркнул, что этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины, и добавил, что очень мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет.

"Тактико-технические характеристики "Нептуна" действительно мощные, например дальность пуска ракеты - до 280 км. Этого вполне достаточно для эффективного сдерживания агрессивных действий противника на море. Кроме того, скорость полета ракеты составляет до 1000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно изменять свой полетный путь", - пояснил Неижпапа.

Кроме того, каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы кораблей противника.

Напомним, глава Минобороны Андрей Таран 23 августа подписал приказ о взятии нового ракетного комплекса на вооружение Вооруженных сил Украины.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля состоялись боевые испытания ракетного комплекса "Нептун"; во время испытаний ракеты успешно поразили надводные цели на расстоянии около 100 километров.