Ракетный эсминец США покидает акваторию Черного моря

Американский ракетный эсминец USS Laboon покидает акваторию Черного моря. Он был там около двух недель.
Судно направилось в Средиземное море.
"USS Laboon взял курс в южном направлении, из Черного моря в Средиземное море, после завершения морского патрулирования в рамках оказания поддержки союзникам по НАТО и партнерам в Черном море", - говорится в сообщении.
Напомним, ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Laboon 11 июня вошел в акваторию Черного моря.
В Минобороны РФ в ответ заявили, что силы Черноморского флота России приступили к контролю за действиями эсминца ВВС США.