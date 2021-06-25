RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ракетний есмінець США залишає акваторію Чорного моря

Автор: РБК-Україна

Американський ракетний есмінець USS Laboon залишає акваторію Чорного моря. Він був там близько двох тижнів.

Про це йдеться в повідомленні в Twitter Шостого флоту ВМС США.

Судно попрямувало в Середземне море.

"USS Laboon взяв курс в південному напрямку, з Чорного моря в Середземне море, після завершення морського патрулювання в рамках надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ракетний есмінець Військово-Морських сил Сполучених Штатів Laboon 11 червня увійшов в акваторію Чорного моря.

У Міноборони РФ у відповідь заявили, що сили Чорноморського флоту Росії приступили до контролю за діями есмінця ВПС США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне мореэсминец