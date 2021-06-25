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Ракетний есмінець США рухається в Чорне море

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П'ятниця 25 червня 2021 21:00
Ракетний есмінець США рухається в Чорне море Фото: ракетний есмінець США рухається в Чорне море (twitter.com/USApoRusski)
Автор: РБК-Україна

Ракетний есмінець USS Ross готується до заходу в Чорне море. Він братиме участь у навчаннях Sea Breeze-2021.

Про це йдеться в повідомленні в Twitter Шостого флоту ВМС США.

"USS Ross здійснить свій міжнародний транзит через протоки (Дарданелли і Босфор, - ред.) в північному напрямку 26 червня 2021 року для участі в 21-их за рахунком навчаннях Sea Breeze. Корабель рухається з військово-морської бази суду-Бей, Греція, і в даний час знаходиться в Середземному морі", - йдеться в повідомленні.

Майбутні маневри включатимуть морські операції, наземну фазу, водолазні операції, морські навчання з перехоплення, протиповітряну оборону, компоненту спеціальних операцій, протичовнову війну і пошуково-рятувальні операції.

Нагадаємо, сьогодні ракетний есмінець США USS Laboon покинув акваторію Чорного моря.

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Сполучені Штати Америки Чорне море
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