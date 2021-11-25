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Ракетный эсминец США Arleigh Burke вошел в Черное море

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Вашингтон, Четверг 25 ноября 2021 19:25
Ракетный эсминец США Arleigh Burke вошел в Черное море Фото: эсминец США Arleigh Burke вошел в Черное море (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря вечером 25 ноября. Корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО будет обеспечивать в регионе безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил США.

"Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в Черное море в рамках планового патрулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находясь в Черном море, корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе будет обеспечивать безопасность и стабильность морских путей в регионе.

Arleigh Burke - один из четырех эсминцев ВМС США. Базируется на военно-морской базе Рота, Испания. Закреплен за командованием 65-й оперативной группы в поддержку архитектуры комплексной противовоздушной обороны НАТО.

Напомним, в конце октября американский эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря для участия в совместных учениях с партнерами по НАТО.

Отметим, на заход USS Porter в Черное море отреагировал президент России Владимир Путин.

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