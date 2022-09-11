В Николаеве слышны взрывы, в городе и области объявлена тревога
Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
В Николаеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги в городе и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 10 сентября нанесли очередной удар по Николаеву. Также под обстрел попал Баштанский район области.
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