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Ракетные удары по нефтебазам: эксперт рассказал, как это повлияет на рынок нефтепродуктов

Фото: в Кривом Роге после обстрела горела нефтебаза (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Александр Белоус

Российские ракетные удары по нефтебазам не будут иметь значения ни на региональных, ни на национальном рынках. В Украине уже построена принципиально новая система снабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна в Facebook.

"Во-первых, сомневаюсь, что там были большие запасы, ведь урок весенних атак по топливным складам был очень дорогим, а потому все его усвоили. Так, некоторые базы еще используются для перевалки с жд на авто, но объемы одномоментного хранения четко регламентируются компаниями, чтобы предотвратить внезапные потери. Сейчас имеем хорошие запасы всех марок топлива благодаря залитым резервуарам заправочных станций и небольших складов. В условиях низкого потребления этого более чем достаточно", - написал он.

Кроме того, в Украине уже построена принципиально новая система поставок. "Во-вторых, главное, за последние месяцы построена принципиально новая система нефтепродуктообеспечения, которая страхует от всевозможных форс-мажоров. На замену крупным, но ограниченным по количеству потокам снабжения пришли десятки ручейков, питающих страну горючим. Большую часть импорта обеспечивают тысячи бензовозов. Поймай, если сможешь!" - добавил он.

Напомним, российские войска утром 6 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего загорелась нефтебаза.

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