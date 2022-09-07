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Ракетні удари по нафтобазах: експерт розповів, як це вплине це на ринок нафтопродуктів

Фото: у Кривому Розі після обстрілу горіла нафтобаза (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олександр Білоус

Російські ракетні удари по нафтобазах не матимуть значення ані на регіональних, ані на національному ринках. В Україні вже побудована принципово нова система постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна у Facebook.

"По-перше, сумніваюсь, що там були великі запаси, адже урок весняних атак по паливних складах був дуже дорогим, а тому всі його засвоїли. Так, деякі бази ще використовуються для перевалки з жд на авто, але обсяги одномоментного зберігання чітко регламентуються компаніями, щоб запобігти раптових втрат. Наразі маємо гарні запаси всіх марок пального завдяки залитим резервуарам заправних станцій та невеличких складів. В умовах низького споживання цього більш ніж достатньо", - написав він.

Крім того, в Україні вже побудована принципово нова система. "По-друге, головне, за останні місяці побудована принципово нова система нафтопродуктозабезпечення, яка страхує від всіляких форс-мажорів. На заміну великим, але обмеженим за кількістю потокам постачання прийшли десятки струмочків, які живлять країну пальним. Велику частину імпорту забезпечують тисячі бензовозів. Спіймай, якщо зможеш!" - додав він.

Нагадаємо, російські війська вранці 6 вересня завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого загорілася нафтобаза.

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