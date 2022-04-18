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Ракетные удары по Днепропетровской области: есть разрушения, двое пострадавших

Фото: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Мария Кучерявец

В результате ракетных ударов по Днепропетровской области была разрушена железнодорожная инфраструктура в Павлоградском районе. Между тем в Синельниковском два человека пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели ликвидировали", - написал Резниченко.

При этом, по его словам, в Павлоградском районе без пострадавших, но разрушена железнодорожная инфраструктура.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. Украинские системы противовоздушной обороны сбили 60% ракет.

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Днепропетровская областьВойна России против Украины