Ракетные удары по Днепропетровской области: есть разрушения, двое пострадавших

"Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели ликвидировали", - написал Резниченко.

При этом, по его словам, в Павлоградском районе без пострадавших, но разрушена железнодорожная инфраструктура.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. Украинские системы противовоздушной обороны сбили 60% ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.