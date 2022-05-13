Ракетные обстрелы городов Украины будут продолжаться до конца войны: эксперт назвал причину

Россия имеет неограниченный запас ракет, поэтому удары по городам Украины могут продолжаться до конца войны.

"Запасы ракет у Российской Федерации неограничены и никем не учтены, потому что им досталось наследие Советского союза. Они сменяют номенклатуру, заканчиваются одни ракеты, они берут другие. Я думаю, что ракетные обстрелы будут продолжаться до самого конца этой войны", - отметил Жданов.

Напомним, по информации Оперативного командования "Юг", сейчас сохраняется угроза вражеских ударов по территории Украины. В частности, в Черном море на российских кораблях и подлодках остается более 30 крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что Россия стала чаще использовать сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты типа Х-22. По его мнению, РФ изменила тактику и стала меньше использовать авиацию, которая терпит большие потери.