UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетные обстрелы городов Украины будут продолжаться до конца войны: эксперт назвал причину

Фото: Олег Жданов (Facebook.com)
Автор: Ирина Гамерская

Россия имеет неограниченный запас ракет, поэтому удары по городам Украины могут продолжаться до конца войны.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Запасы ракет у Российской Федерации неограничены и никем не учтены, потому что им досталось наследие Советского союза. Они сменяют номенклатуру, заканчиваются одни ракеты, они берут другие. Я думаю, что ракетные обстрелы будут продолжаться до самого конца этой войны", - отметил Жданов.

Напомним, по информации Оперативного командования "Юг", сейчас сохраняется угроза вражеских ударов по территории Украины. В частности, в Черном море на российских кораблях и подлодках остается более 30 крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что Россия стала чаще использовать сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты типа Х-22. По его мнению, РФ изменила тактику и стала меньше использовать авиацию, которая терпит большие потери.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине