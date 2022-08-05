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Из-за ракетной угрозы Израиль изменил порядок взлета самолетов и открыл убежища

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Тель-Авив, Пятница 05 августа 2022 19:31
Из-за ракетной угрозы Израиль изменил порядок взлета самолетов и открыл убежища Фото: Израиль развернул "Железный купол" из-за угрозы ударов (flickr com  idfonline)
Автор: Сергей Новиков

Из-за угрозы ракетных ударов из сектора Газа по центральному Израилю открыли бомбоубежища и внесли изменения в работу аэропорта имени Бен-Гуриона. Сегодня проводится операция "Рассвет" против террористов "Исламского джихада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

Сообщается, что в связи с угрозой ответных ударов из сектора Газа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона изменили порядок взлетов и посадок самолетов.

Кроме того, муниципалитеты Беэр-Шевы, Ашкелона и Ашдода распорядились открыть убежища. Также бомбоубежища откроют в городах Рамат-Ган, Кфар-Саба, Ранаана и Рамат-а-Шарон. Мэрия Тель-Авива-Яффо заявила, что открыла несколько муниципальных бомбоубежищ, но готова открыть все в случае воздушной тревоги.

Напомним, сегодня Израиль начал военную операцию против террористов "Исламского джихада" в секторе Газа.

Также стало известно о ликвидации главаря этой организации Тайсира Джабари.

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