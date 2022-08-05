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Через ракетну загрозу Ізраїль змінив порядок зльоту літаків і відкрив сховища

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Тель-Авів, П'ятниця 05 серпня 2022 19:31
Через ракетну загрозу Ізраїль змінив порядок зльоту літаків і відкрив сховища Фото: Ізраїль розгорнув "Залізний купол" через загрозу ударів (flickr com idfonline)
Автор: Сергей Новиков

Через загрозу ракетних ударів з сектора Гази по центральному Ізраїлю відкрили бомбосховища і внесли зміни в роботу аеропорту імені Бен-Гуріона. Сьогодні проводиться операція "Світанок" проти терористів "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

Повідомляється, що у зв'язку із загрозою ударів у відповідь з сектора Гази в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона змінили порядок злетів і посадок літаків.

Крім того, муніципалітети Беер-Шеви, Ашкелона і Ашдода розпорядилися відкрити укриття. Також бомбосховища відкриють в містах Рамат-Ган, Кфар-Саба, Ранаана і Рамат-а-Шарон. Мерія Тель-Авіва-Яффо заявила, що відкрила кілька муніципальних бомбосховищ, але готова відкрити все в разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль почав військову операцію проти терористів "Ісламського джихаду" у секторі Газа.

Також стало відомо про ліквідацію ватажка цієї організації Тайсіра Джабарі.

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Сектор Газа Ізраїль
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