При ракетном ударе по аэропорту в Виннице погиб один человек

В результате ракетного удара по аэропорту в Виннице погиб один человек. Спасатели достали из-под завалов троих уцелевших.

Сообщается, что около 13:35 вблизи села Гавришевка Винницкого района в результате ракетных обстрелов возник пожар на складе из ГСМ на площади около 1 000 квадратных метров, частично разрушено админздание.

"По состоянию на 14:35 из-под завалов деблокированы 4 человека, из них 1 человек погиб. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.