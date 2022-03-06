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При ракетному ударі по аеропорту у Вінниці загинула одна особа

Автор: Ілона Свиридова

Внаслідок ракетного удару по аеропорту у Вінниці загинула одна особа. Рятувальники дістали з-під завалів трьох уцілілих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що близько 13:35 поблизу села Гавришівка Вінницького району внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа на складі з ПММ на площі близько 1 000 квадратних метрів, частково зруйнована адмінбудівля.

"Станом на 14:35 з-під завалів деблоковано 4 особи, з них 1 особа загинула. Роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на ракетний удар відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія продовжує знищувати українську інфраструктуру.

Він також звернувся до західних країн, заявивши, що закрите небо над Україною є їхньою відповідальністю.

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ВінницяВійна Росії проти України