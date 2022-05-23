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После ракетного удара по Десне под обломками обнаружили 87 тел погибших

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 23 мая, в Десне Черниговской области закончили разбирать обломки после ракетного удара российских оккупантов. На месте трагедии обнаружили тела 87 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на форуме в Давосе.

"Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками нашли 87 жертв. 87 трупов, убитых жизней", - заявил президент.

Напомним, Россия утром 17 мая нанесла ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области.

Позже стало известно, что число жертв возросло до 11, еще 14 человек получили ранения.

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