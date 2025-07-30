Ракетний удар по Васищевому: кількість постраждалих зросла, серед них рятувальники

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Васищевому Харківської області зросла до восьми осіб. Серед них є рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту дві ракети С-300/С-400.

Крім того, під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС.

Внаслідок атаки загинув охоронець. Ще п’ятеро людей - троє чоловіків та дві жінки - отримали поранення і травми.

Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.

За даними правоохоронців, 30 липня орієнтовно о 12:00 російські війська завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району.

Обстріл Васищевого

Нагадаємо, вдень 30 липня селище Васищеве Харківського району зазнало удару РФ. Під обстріл потрапило цивільне підприємство, спалахнула сильна пожежа та загинула людина.

За словами глави ОВА Олега Синєгубова, обстріл припав на територію підприємства загальною площею 30 тисяч квадратних метрів.

Вогнем було охоплено складські приміщення площею близько 20 тисяч квадратних метрів, де зберігалися виключно товари цивільного призначення, зокрема харчові продукти. Через легкозаймисті конструкції полум’я поширювалося дуже швидко.

Рятувальники ДСНС локалізували пожежу. Під час гасіння постраждали двоє вогнеборців: один отримав отруєння чадним газом і тепловий удар, другий - опіки.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по Васищевому двома ракетами до ЗРК С-400. Окупанти влучили у продуктовий склад.