Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла

Вчора ввечері, 4 квітня, росіяни завдали удар балістикою по Кривому Рогу. Кількість загиблих внаслідок атаки продовжується зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Ради оборони міста Олександра Вілкула і канал глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"За наслідками ракетної атаки. На 00:00, на жаль, вже 18 загиблих, з них 9 дітей. Постраждалих - 56", - написав Вілкул.
Також зазначимо, що близько години тому місто почали атакувати дрони, внаслідок чого було зафіксовано пожежі у чотирьох місцях влучань. Вілкул поінформував, що станом на цей момент ліквідації наслідків продовжується.
"Щодо шахедної атаки. Займаємось ліквідацією наслідків. Детальна інформація буде пізніше", - йдеться у повідомленні.
Також Вілкул показав фото наслідків атаки "Шахедом". Зокрема, постраждав дитячий майданчик.
Нагадаємо, учора ввечері російські окупанти запустили по Кривому Рогу, попередньо, балістичну ракету «Іскандер». Вона вдарила просто по вулиці поруч із дитячим майданчиком. Унаслідок атаки пошкоджено ресторан, щонайменше 29 багатоквартирних будинків, гаражі, а також знищено кілька автомобілів.
Пізніше Олександр Вілкул розповів, що ракета, яку запустили росіяни, вибухнула в повітрі біля дитячого майданчика. Він пояснив, що це спеціальні ракети з повітряним підривом, щоб постраждало більше людей.
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