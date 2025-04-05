Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество погибших возросло

"По результатам ракетной атаки. На 00:00, к сожалению, уже 18 погибших, из них 9 детей. Пострадавших - 56", - написал Вилкул.

Также отметим, что около часа назад город начали атаковать дроны, в результате чего были зафиксированы пожары в четырех местах попаданий. Вилкул сообщил, что по состоянию на данный момент ликвидации последствий продолжается.

"Относительно шахедной атаки. Занимаемся ликвидацией последствий. Подробная информация будет позже", - говорится в сообщении.

Также Вилкул показал фото последствий атаки "Шахедом". В частности, пострадала детская площадка.