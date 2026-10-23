Ракетный удар повредил военный завод "Протон" в Орле, - СМИ

Сегодня завод в российском Орле, производящий детали к ракетам "Искандер-М" и комплексам "Панцирь-С1", был поврежден ракетным ударом. Известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время" и Telegram-канал Exilenova+.

Удар по "Протону"

Ракетный удар по заводу "Протон" в Орле произошел 23 октября днем, пишет мониторинговый канал Exilenova.

Осинтеры говорят, что был разрушен не только один из цехов, а также ценный персонал военного предприятия - инженеры и техники.

Жители города жаловались на звуки взрывов и сирены экстренных служб, массово едущих на место удара.

По данным пабликов, Орел атаковали четыре крылатых ракеты "Фламинго". Хотя некоторые Telegram-каналы пишут, что это были крылатые ракеты "Storm Shadow".

Губернатор Орловской области Андрей Кличков, пишет издание, объявил о ракетной опасности в регионе. Позже он подтвердил, что городу был нанесен ракетный удар, начался пожар.

По словам чиновника, был поврежден "общественный объект" - "предприятие в Советском районе города".

Кличков сообщил, что в результате удара есть пострадавшие, точное количество пока не известно.

Официальной информации от Сил обороны Украины пока не было.

Завод "Протон"

Завод "Протон" производит полупроводниковые приборы, светодиоды и электронные компоненты для промышленности и специальной техники.

Его компоненты используются в российском вооружении, включая ракеты "Искандер-М" и комплексы "Панцирь-С1".