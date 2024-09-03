Ракетний удар по Полтаві: Фонд Ахметова готовий надати допомогу цивільним постраждалим

Україна переживає чергову страшну трагедію, спричинену російською армією. 3 вересня, країна-агресорка здійснила один із наймасовіших терактів за всі роки війни, вдаривши балістичними ракетами по Полтаві. На жаль, багато людей було вбито та поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

З 2014 року Фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер Фонду (http://m.me/AkhmetovFDU) або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 18).

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу цивільним громадянам, які постраждали внаслідок цієї атаки. Йдеться про:

Що передувало

3 вересня о 09:08 у Полтаві та області оголосили повітряну тривогу, а вже о 09:10 пролунали два вибухи. Моніторингові канали попереджали про ракету. Офіційної інформації про наслідки не було. Місцеві ЗМІ повідомили про потребу в донорах крові, але пізніше попросили не створювати черг. На місці удару розгорнули оперативний штаб.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що, Росія вдарила двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави, частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Наразі відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранено.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що наразі відомо про трагедію.

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