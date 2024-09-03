Ракетный удар по Полтаве: Фонд Ахметова готов оказать помощь гражданским пострадавшим

Украина переживает очередную страшную трагедию, вызванную российской армией. 3 сентября, страна-агрессорка совершила один из самых массовых терактов за все годы войны, ударив баллистическими ракетами по Полтаве. К сожалению, многие были убиты и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда (http://m.me/AkhmetovFDU) или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 ).

Фонд помогает гражданским, которые получили ранения и травмы в результате российских обстрелов.

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь гражданским гражданам, пострадавшим в результате этой атаки. Речь идет о:

Что предшествовало

3 сентября в 09:08 в Полтаве и области объявили воздушную тревогу, а уже в 09:10 раздались два взрыва. Мониторинговые каналы предупреждали о ракете. Официальной информации о последствиях не было. Местные СМИ сообщили о необходимости доноров крови, но позже попросили не создавать очередей. На месте удара был развернут оперативный штаб.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия ударила двумя баллистическими ракетами по одному из учебных заведений Полтавы, частично разрушено одно из зданий Института связи. Пока известно о 41 погибшем, еще 180 человек ранены.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о трагедии.

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