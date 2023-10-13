Ракетный удар по Покровску: количество пострадавших увеличилось до 14 человек

Количество пострадавших от ракетного удара РФ по Покровску в Донецкой области возросло до 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области .

"Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16:30 известно о 14 травмированных лицах. Один человек погиб в больнице.

Среди раненых - 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы, в возрасте от 32 до 68 лет. Разрушениям подверглись админздание управления социальной защиты населения, объект социальной инфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.

Полиция показала кадры первых минут после удара РФ

Ракетный удар по Покровску

Российские войска обстреляли Покровск Донецкой области утром в пятницу, 13 октября. Обстрелом были разрушены два здания. Сначала сообщалось, что один человек погиб, 12 ранены. Позже количество раненых возросло до 13 человек.

Позже исполняющий обязанности главы Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что одна из ракет россиян, атаковавшая Покровск Донецкой области 13 октября, попала в здание управления соцзащиты. На тот момент там находилось более 50 сотрудников и посетителей.