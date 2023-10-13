ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Покровску: количество пострадавших увеличилось до 14 человек

Покровск, Пятница 13 октября 2023 17:46
UA EN RU
Ракетный удар по Покровску: количество пострадавших увеличилось до 14 человек Фото: Иллюстративное фото (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество пострадавших от ракетного удара РФ по Покровску в Донецкой области возросло до 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16:30 известно о 14 травмированных лицах. Один человек погиб в больнице.

Среди раненых - 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы, в возрасте от 32 до 68 лет. Разрушениям подверглись админздание управления социальной защиты населения, объект социальной инфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.

Полиция показала кадры первых минут после удара РФ

Ракетный удар по Покровску

Российские войска обстреляли Покровск Донецкой области утром в пятницу, 13 октября. Обстрелом были разрушены два здания. Сначала сообщалось, что один человек погиб, 12 ранены. Позже количество раненых возросло до 13 человек.

Позже исполняющий обязанности главы Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что одна из ракет россиян, атаковавшая Покровск Донецкой области 13 октября, попала в здание управления соцзащиты. На тот момент там находилось более 50 сотрудников и посетителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Покровск Война в Украине
NEWS
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину