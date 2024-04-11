Ракетний удар по Миколаєву: з'явилось відео наслідків
Фото: українські військові показали наслідки обстрілу Миколаєва 11 квітня (t.me/OBiloshytskiy)
Українські військові показали наслідки обстрілу Миколаєва 11 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Наслідки ворожого терористичного удару по Миколаєву.
Приватний сектор, цивільні люди, серед білого дня..." - йдеться у повідомленні.
Обстріл Миколаєва
Вдень 11 квітня в Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Ворг атакував місто балістикою.
Спочатку повідомлялось про двох загиблих та 4 поранених, пізніше - про 4 жертви та 5 постраждалих. Загиблі - цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання. Серед постраждалих - дівчинка-підліток.
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