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Ракетний удар по Миколаєву: через російський обстріл є жертви

Фото: уточнені наслідки російського обстрілу в Миколаєві (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару, 28 січня, вже відомо про загиблих. Жертвами ворожого обстрілу стали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Чиновник пізно ввечері розповів у своєму Telegram-каналі уточнив дані щодо наслідків російської атаки на Миколаїв.

"На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки", - йдеться в публікації чиновника.

Він додав, що вони були працівницями підприємства. 

"Росія - країна терористів", - наголосив глава ОВА.

Оновлено: з'явилися кадри наслідків обстрілу

Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показали кадри з ліквідації наслідків ракетної атаки РФ по Миколаєву сьогодні ввечері

Надзвичайники розповіли, що під ворожий удар потрапило одне з підприємств харчової промисловості міста.

"Загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років. Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства", - розповіли в ДСНС.

Надзвичайники додали, що на місці також працювали співробітники поліції, екстрені та комунальні служби.

 

Ракетний удар по Миколаєву

Раніше сьогодні повідомлялося, що ввечері у Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози ворожого удару із застосуванням балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Як розповів мер міста Олександр Сєнкевич, у Миколаєві було влучання по приватному підприємству.

На той момент даних щодо постраждалих чи загиблих не було.

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МиколаївРакетний удар