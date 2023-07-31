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Ракетний удар по Кривому Рогу. Росіяни, ймовірно, атакували балістикою, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Росія сьогодні атакувала Кривий Ріг, ймовірно, використавши балістичне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Ігнат зазначив, що тип ракет, якими завдають удари окупанти по території України можна визначити остаточно лише, коли будуть знайдені уламки. Тоді, за його словами, спеціалісти по двигунах встановлюють тип боєприпасу.

"Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати, і наскільки є руйнівним. Треба дочекатися коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна сказати що це було", - сказав речник.

Удар по Кривому Рогу

Російські окупанти обстріляли Кривий Ріг у понеділок, 31 липня. Ворог поцілив по місту двома ракетами. Є загиблий та поранені.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Друга ракета, як розповіли в МВС, зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку, виникла пожежа.

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