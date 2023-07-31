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Ракетный удар по Кривому Рогу. Россияне, вероятно, атаковали баллистикой, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Россия сегодня атаковала Кривой Рог, вероятно, использовав баллистическое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Игнат отметил, что тип ракет, которыми наносят удары оккупанты по территории Украины, можно определить окончательно только, когда будут найдены обломки. Тогда, по его словам, специалисты по двигателям устанавливают тип боеприпасов.

"Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Вы знаете насколько баллистическое вооружение опасно, как быстро может прилетать, и насколько разрушительно. Надо дождаться когда на месте найдут остатки ракет и тогда окончательно можно сказать что это было", - сказал спикер.

Удар по Кривому Рогу

Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог в понедельник, 31 июля. Враг попал по городу двумя ракетами. Есть погибший и раненый.

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция.

Вторая ракета, как рассказали в МВД, разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома, возник пожар.

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Кривой РогВоздушные силы Украиныракетный удар