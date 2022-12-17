Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджено 43 будинки, три школи та лікарня

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкодження отримали 43 будинки, три школи та одна лікувальна установа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула.
"Ще про наслідки вчорашнього удару. На даний момент встановлено, що отримали пошкодження 43 житлові будинки, 3 школи, 3 дитсадки та один лікувальний заклад. Військова адміністрація міста задіяла 13 бригад, які працювали над ліквідацією наслідків. Вони закривали вікна плівкою та OSB – швидке. чим склом, щоб квартири не охолодилися повністю. Наразі закрито вже 90% вікон", - зазначив Вілкул.
За його словами, закрито вже 273 віконних та дверних блоки у квартирах та 272 вікна у під'їздах. У 3 дитячих садках та двох школах вікна вже закриті повністю. Роботи продовжуються.
Нагадаємо, вчора під час масованої ракетної атаки окупанти вдарили по житловому будинку у Кривому Розі.
Сьогодні вранці місцева влада повідомляла про чотирьох загиблих, зокрема 1,5-річну дитину, тіло якої дістали з-під завалів. Пізніше помер ще один із постраждалих внаслідок вчорашнього удару ракети по житловому будинку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.