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Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджено 43 будинки, три школи та лікарня

Фото: ракетним ударом по Кривому Рогу пошкоджено майже 50 будівель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкодження отримали 43 будинки, три школи та одна лікувальна установа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула.

"Ще про наслідки вчорашнього удару. На даний момент встановлено, що отримали пошкодження 43 житлові будинки, 3 школи, 3 дитсадки та один лікувальний заклад. Військова адміністрація міста задіяла 13 бригад, які працювали над ліквідацією наслідків. Вони закривали вікна плівкою та OSB – швидке. чим склом, щоб квартири не охолодилися повністю. Наразі закрито вже 90% вікон", - зазначив Вілкул.

За його словами, закрито вже 273 віконних та дверних блоки у квартирах та 272 вікна у під'їздах. У 3 дитячих садках та двох школах вікна вже закриті повністю. Роботи продовжуються.

Нагадаємо, вчора під час масованої ракетної атаки окупанти вдарили по житловому будинку у Кривому Розі.

Сьогодні вранці місцева влада повідомляла про чотирьох загиблих, зокрема 1,5-річну дитину, тіло якої дістали з-під завалів. Пізніше помер ще один із постраждалих внаслідок вчорашнього удару ракети по житловому будинку.

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Кривий Рігракетный ударОлександр Вілкул