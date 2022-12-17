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Ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены 43 дома, три школы и больница

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Днепр, Суббота 17 декабря 2022 20:29
Ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены 43 дома, три школы и больница Фото: ракетным ударом по Кривому Рогу повреждены почти 50 зданий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области повреждения получили 43 дома, три школы и одно лечебное учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Вилкула.

"Еще о последствиях вчерашнего удара. На данный момент установлено, что получили повреждения 43 жилых дома, 3 школы, 3 детсада и одно лечебное учреждение. Военная администрация города задействовала 13 бригад, работавших над ликвидацией последствий. Они закрывали окна пленкой и OSB – быстрее, чем стеклом, чтобы квартиры не охладились полностью. В настоящее время закрыто уже 90% окон", - отметил Вилкул.

По его словам, закрыто уже 273 оконных и дверных блока в квартирах и 272 окна в подъездах. В 3 детских садах и двух школах окна уже закрыты полностью. Работы продолжаются.

Напомним, вчера во время массированной ракетной атаки оккупанты ударили по жилому дому в Кривом Роге.

Сегодня утром местные власти сообщали о четырех погибших, в том числе 1,5-летнем ребенке, тело которого достали из-под завалов. Позже скончался еще один из пострадавших в результате вчерашнего удара ракеты по жилому дому.

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Кривой Рог ракетный удар Александр Вилкул
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