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Ракетний удар по Кривому Рогу. Кількість жертв зросла до п'яти

Фото: у Кривому Розі збільшилася кількість жерт внаслідок ракетного удару (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

У Кривому Розі помер один із постраждалих внаслідок вчорашнього удару ракети по житловому будинку. Таким чином кількість жертв зросла до п'яти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лікарів у коментарі "Суспільному".

За словами медиків, чоловіка після евакуації доправили до операційної. Проте, не дивлячись на зусилля лікарів, постраждалий помер.

У медичному закладі знаходяться ще троє постраждалих внаслідок ракетного удару.

"Ще один поранений - у відділенні політравми в стані середньої тяжкості. Двоє жінок - у відділенні щелепно-лицьової хірургії. Усі прооперовані", - зазначили медики.

Нагадаємо, вчора під час масованої ракетної атаки окупанти вдарили по житловому будинку у Кривому Розі.

Сьогодні зранку місцева влада повідомляла про чотирьох загиблих, зокрема 1,5-річну дитину, тіло якої дістали з-під завалів.

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Кривий Рігракетный удар