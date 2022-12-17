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Ракетный удар по Кривому Рогу. Число жертв возросло до пяти

Фото: в Кривом Роге увеличилось количество жертв в результате ракетного удара (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

В Кривом Роге скончался один из пострадавших в результате вчерашнего удара ракеты по жилому дому. Таким образом количество жертв возросло до пяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление врачей в комментарии "Суспільному".

По словам медиков, мужчину после эвакуации доставили в операционную. Однако, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

В медицинском учреждении находятся еще трое пострадавших в результате ракетного удара.

"Еще один раненый - в отделении политравмы в состоянии средней тяжести. Две женщины - в отделении челюстно-лицевой хирургии. Все прооперированы", - отметили медики.

Напомним, вчера во время массированной ракетной атаки оккупанты ударили по жилому дому в Кривом Роге.

Сегодня утром местные власти сообщали о четырех погибших, в том числе 1,5-летнем ребенке, тело которого достали из-под завалов.

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Кривой Рогракетный удар