Ракетный удар по Кривому Рогу. Число жертв возросло до пяти

По словам медиков, мужчину после эвакуации доставили в операционную. Однако, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

В медицинском учреждении находятся еще трое пострадавших в результате ракетного удара.

"Еще один раненый - в отделении политравмы в состоянии средней тяжести. Две женщины - в отделении челюстно-лицевой хирургии. Все прооперированы", - отметили медики.

Напомним, вчера во время массированной ракетной атаки оккупанты ударили по жилому дому в Кривом Роге.

Сегодня утром местные власти сообщали о четырех погибших, в том числе 1,5-летнем ребенке, тело которого достали из-под завалов.

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