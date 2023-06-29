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Ракетний удар по Краматорську: поліція показала перші хвилини після атаки

Фото: Нацполіція показала перші хвилини після удару росіян по Краматорську (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти 27 червня вдарили по кафе у Краматорську, внаслідок чого загинули 12 людей. З'явилося відео перших хвилин після ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України у Telegram.

Правоохоронці нагадали, що окупанти повністю знищили будівлю, де знаходилося кафе. На відео перших хвилин після атаки можна побачити, як поліцейські допомагають розбирати завали.

Особовий склад патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська разом з іншими спецслужбами розбирали завали близько 2 днів. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили.

Обстріл Краматорська

Нагадаємо, російські окупанти 27 червня ввечері вдарили ракетами по кафе у Краматорську, де знаходилася велика кількість людей. Також вони обстріляли приватний сектор Біленьке.

Станом на сьогодні відомо про 12 загиблих та 65 поранених внаслідок удару окупантів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на такий теракт, підкреслив, що Росія заслуговує лише на поразку та трибунал.

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