Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії

Російські війська в ніч на 2 лютого вдарили ракетою по багатоквартирному будинку у Краматорську. Внаслідок обстрілу є загиблі та десятки постраждалих.

Фоторепортаж з місця подій публікує РБК-Україна у своєму матеріалі нижче.

Що відомо про ракетний удар

Російські окупанта завдали ракетного удару по Краматорську вночі, попередньо з використанням "Іскандеру". Ворожа ракета влучила у чотирьохповерховий будинок.

Внаслідок атаки ворога зруйнований під'їзд, а також загорілися припарковані поблизу автівки. На місці події відразу почалася рятувальна операція. Повідомлялося, що під завалами перебувають люди.

Станом на 7:00 рятувальники повідомляють про трьох загиблих осіб та двох врятованих. Також відомо про 18 постраждалих, вісім з них госпіталізували до лікарень.

Варто зазначити, що очільник Донецької ОВА Павло Кириленко зранку повідомив про 22 травмованих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.