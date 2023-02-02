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Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії

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Краматорськ, Четвер 02 лютого 2023 08:43
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії Фото: з'явилися детальні кадри наслідків ракетного удару по Краматорську (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 2 лютого вдарили ракетою по багатоквартирному будинку у Краматорську. Внаслідок обстрілу є загиблі та десятки постраждалих.

Фоторепортаж з місця подій публікує РБК-Україна у своєму матеріалі нижче.

Що відомо про ракетний удар

Російські окупанта завдали ракетного удару по Краматорську вночі, попередньо з використанням "Іскандеру". Ворожа ракета влучила у чотирьохповерховий будинок.

Внаслідок атаки ворога зруйнований під'їзд, а також загорілися припарковані поблизу автівки. На місці події відразу почалася рятувальна операція. Повідомлялося, що під завалами перебувають люди.

Станом на 7:00 рятувальники повідомляють про трьох загиблих осіб та двох врятованих. Також відомо про 18 постраждалих, вісім з них госпіталізували до лікарень.

Варто зазначити, що очільник Донецької ОВА Павло Кириленко зранку повідомив про 22 травмованих.

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