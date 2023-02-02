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Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии

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Краматорск, Четверг 02 февраля 2023 08:43
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии Фото: появились детальные кадры последствий ракетного удара по Краматорску (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 2 февраля ударили ракетой по многоквартирному дому в Краматорске. В результате обстрела есть погибшие и десятки пострадавших.

Фоторепортаж с места событий публикует РБК-Украина в своем материале ниже.

Что известно о ракетном ударе

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску ночью, предварительно с использованием "Искандера". Вражеская ракета попала в четырехэтажный дом.

В результате атаки врага разрушен подъезд, а также загорелись припаркованные вблизи автомобили. На месте происшествия сразу началась спасательная операция. Сообщалось, что под завалами находятся люди.

По состоянию на 7:00 спасатели сообщают о трех погибших и двух спасенных. Также известно о 18 пострадавших, восемь из них госпитализировали в больницы.

Стоит отметить, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром сообщил о 22 травмированных.

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Краматорск Донецкая область ГСЧС Война в Украине ракетный удар
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Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
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