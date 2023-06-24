Ракетний удар по Києву. З'явилося відео перших хвилин після влучання уламків в багатоповерхівку

Після влучання у Києві уламків збитої ворожої цілі у житлову багатоповерхівку у Солом'янському районі під час нічного ракетного удару 24 червня правоохоронці разом із рятувальниками займалися деблокуванням мешканців висотки з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.

Столичні поліцейські показали перші хвилини рятувальних операцій під час тієї цинічної повітряної атаки окупантів.

Так, патрульні спільно з рятувальниками ДСНС допомагали деблокувати людей з-під завалів, евакуювали із зруйнованих помешкань громадян та супроводжували їх у безпечне місце.

"Друзі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і тримайтеся поблизу місць укриття. Бережіть себе та своїх рідних. Ми завжди поруч і готові прийти на допомогу", - йдеться у публікації.

На опублікованих кадрах видно, як проводилися рятувальні операції у зруйнованих квартирах житлової висотки учора вночі.

Відео: рятувальні операції у Солом'янському районі Києва після ракетної атаки вночі 24 червня

Нічний ракетний удар по Києву 24 червня

Минулої ночі під час масштабної повітряної тривоги, коли РФ запустила по Україні ракети, уламки збитої нашою ППО цілі в Києві поцілили у житловий будинок в Солом'янському районі. В результаті у 24-поверховій будівлі було пошкоджено квартири на 16, 17, 18 та 19 поверхах. Також пошкодження зазнали й близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці у момент попадання уламків ракети.

Внаслідок ворожої атаки в Києві загинули троє людей, ще 11 постраждали.

Пожежу у висотці вдалося ліквідувати близько 6:30 ранку. До ліквідації наслідків було залучено 90 осіб та 22 одиниці рятувальників техніки.

За даними Київської МВА, тієї в повітряному просторі біля столиці ППО ЗСУ було збито понад 20 російських ракет . Всього ж окупанти для атаки по Україні використовували 51 ракету та 2 ударні дрони. Українські військові збили 41 ракету противника та 1 "Шахед".