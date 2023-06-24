Ракетный удар по Киеву. Появилось видео первых минут после попадания обломков в многоэтажку.

После попадания в Киеве обломков сбитой вражеской цели в жилую многоэтажку в Соломенском районе во время ночного ракетного удара 24 июня правоохранители вместе со спасателями занимались деблокированием жителей высотки из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Столичные полицейские показали первые минуты спасательных операций во время той циничной воздушной атаки оккупантов.

Так, патрульные совместно со спасателями ГСЧС помогали деблокировать людей из-под завалов, эвакуировали из разрушенных жилищ граждан и сопровождали их в безопасное место.

"Друзья, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и держитесь вблизи мест укрытия. Берегите себя и своих родных. Мы всегда рядом и готовы прийти на помощь", - говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как проводились спасательные операции в разрушенных квартирах жилой высотки вчера ночью.

Видео: спасательные операции в Соломенском районе Киева после ракетной атаки ночью 24 июня

Ночной ракетный удар по Киеву 24 июня

Прошлой ночью во время масштабной воздушной тревоги, когда РФ запустила по Украине ракеты, обломки сбитой нашей ПВО цели в Киеве попали по жилому дому в Соломенском районе. В результате в 24-этажном здании были повреждены квартиры на 16,17, 18 и 19 этажах. Также повреждения получили и около 40 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке в момент попадания обломков ракеты.

В результате вражеской атаки в Киеве погибли три человека, еще 11 пострадали.

Пожар в высотке удалось ликвидировать около 6:30 утра. К ликвидации последствий были привлечены 90 человек и 22 единицы спасателей техники.

Согласно данным Киевсокй МВА, той в воздушном пространстве возле столицы ПВО ВСУ было сбито более 20 российских ракет. Всего же оккупанты для атаки по Украине использовали 51 ракету и 2 ударных дрона. Украинские военные сбили 41 ракету противника и 1 "Шахед".