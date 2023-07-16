Ракетний удар по Харкову: "прильоти" зафіксовано у центрі міста

"Попередньо "прильоти" у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнувань, інформації про постраждалих поки що немає. Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території", - йдеться у повідомленні мера Харкова.

За його словами, з високою ймовірністю можна говорити про те, що по Харкову сьогодні вночі вдарили ракетами С-300.

Війська РФ обстрілюють Харків

Російські війська з першого дня повномасштабного вторгнення РФ обстрілюють Харків із використанням ракет, дронів-камікадзе та інших видів озброєння.

Так, 26 червня окупанти обстріляли Харків. Ігор Терехов повідомив про щонайменше про три "прильоти" Слобідським районом. Попередньо використовували ракети С-300. Через потрапляння в газову трубу на місці події виникла пожежа.