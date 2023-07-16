Ракетный удар по Харькову: "прилеты" зафиксированы в центре города

"Предварительно "прилеты" в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет. Относительно остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории", - говорится в сообщении мэра Харькова.

По его словам, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову сегодня ночью ударили ракетами С-300.

Войска РФ обстреливают Харьков

Российские войска с первого дня полномасштабного вторжения РФ обстреливают Харьков с использованием ракет, дронов-камикадзе и других видов вооружения.

Так, 26 июня оккупанты обстреляли Харьков. Игорь Терехов сообщил о по меньшей мере о трех "прилетах" по Слободскому району. Предварительно использовались ракеты С-300. Из-за попадания в газовую трубу на месте происшествия возник пожар.