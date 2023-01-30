Ракетний удар по Харкову: повідомляється про одного загиблого

Внаслідок ракетного удару по Харкову, який окупанти здійснили ввечері 29 січня, як мінімум одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами керівника ОВА, троє постраждалих отримали легкі ушкодження. На жаль, загинула жінка похилого віку. Її чоловік перебував поряд на момент удару та дивом серйозно не постраждав.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, всім постраждалим вже в оперативному порядку надається вся необхідна допомога.

"Попередньо внаслідок удару по житловому будинку в Харкові одна людина загинула, троє постраждали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Харків у ніч на 30 січня російська ракета зруйнувала під'їзд у багатоповерховому будинку, є жертви та постраждалі.

Раніше Синєгубов повідомив, що в один із будинків у центрі міста окупанти, попередньо, вдарили ракетою С-300.

Також повідомлялося, що 28 січня російські війська масово обстріляли Харківську область, повідомлялося про одну постраждалу.

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