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Ракетний удар по Харкову: під обстріл потрапили португальські журналісти

Фото: португальські журналісти потрапили під обстріл у Харкові (facebook.com/sergiy.tomilenko)
Автор: Тетяна Степанова

Знімальна група португальського телеканалу RTP потрапила під ракетний обстріл центру Харкова вранці 6 жовтня. Журналісти не отримали поранень, але знищено автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергія Томіленка.

"Привалило рамою віконною, але я цілий. Всі ми цілі, але думав, що вже все", - розповів український продюсер португальської знімальної групи Андрій Коваленко.

Загалом у планах журналістів RTP було відрядження у Донецьку область на передову. По дорозі з Києва вони зупинилися у Харкові. Сьогодні журналісти планували виїхати в село Гроза, де вчора через російський удар загинуло понад 50 людей.

"Ракета прилетіла майже в готель", - сказав Коваленко.

 

Фото: португальські журналісти потрапили під обстріл у Харкові (facebook.com/sergiy.tomilenko)

Зазначено, що даний готель є дуже популярним серед журналістів, представників різноманітних міжнародних організацій, які приїжджають у відрядження до Харкова.

У НСЖУ вказують, що обстріли російськими ракетами готелів та закладів харчування, якими користуються журналісти у відрядженнях (готелі у Харкові та Запоріжжі, піцерія у Краматорську) - це свідома тактика окупантів, спрямована на залякування журналістів та представників цивільного сектору.

"Національна спілка журналістів України висловлює повну солідарність Андрію Коваленку та португальським колегам і поінформує про новий воєнний злочин міжнародних партнерів", - зазначив Томіленко. 

Ракетний обстріл Харкова 6 жовтня

Війська РФ вранці 6 жовтня здійснили ракетну атаку по Харкову, і удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

Вибухи в місті пролунали близько 6:46, і одразу після цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Попередньо для ударів по Харкову російські окупанти застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Усі подробиці російської ракетної атаки по Харкову цього ранку і кадри з місця події - у матеріалі РБК-Україна.

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