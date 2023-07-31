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Ракетний удар по Харкову: мер розповів про наслідки атаки

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Харків, Понеділок 31 липня 2023 00:46
Ракетний удар по Харкову: мер розповів про наслідки атаки Фото: стали відомі наслідки ракетного удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові внаслідок російського ракетного обстрілу в ніч на 31 липня було зафіксовано влучання по нежитлових приміщеннях, сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"Харків знову під обстрілом. Було чутно два прильоти", - написав він.

За попередніми даними, було влучання у нежитлові приміщення, внаслідок чого сталася пожежа. На місці працюють працівники ДСНС.

"Про постраждалих інформації наразі немає", - повідомляв Харківський міський голова.

Ракетний удар по Харкову

Близько опівночі російські війська завдали ракетних ударів по Харкову та області. Для ударів окупанти застосовували, попередньо, ЗРК С-300, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

У командуванні Повітряних сил ЗСУ перед вибухами попереджали жителів регіону про ракетну загрозу, було оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні вночі 31 липня

Сигнали про загрозу ракетних ударів цієї ночі залунали на всій території України.

Моніторингові групи повідомляли про загрозу удару ракетним комплексом "Іскандер". Місцеві представники влади закликають громадян прямувати до укриття.

Повітряні атаки РФ по Україні

Війська РФ в останні місяці активно атакують територію України - в основному їх обстріл припадає на ніч.

Остання масована атака відбулася 26 липня, коли окупанти випустили по Україні 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 33 з яких збили наші захисники. Також в атаці задіяли гіперзвукові ракети "Кинжал".

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