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Ракетный удар по Харькову: мэр рассказал о последствиях атаки

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Харьков, Понедельник 31 июля 2023 00:46
Ракетный удар по Харькову: мэр рассказал о последствиях атаки Фото: стали известны последствия ракетного удара по Харькову (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате российского ракетного обстрела в ночь на 31 июля было зафиксировано попадание по нежилым помещениям, произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков снова под обстрелом. Были слышны два прилета", - написал он.

По предварительным данным, было попадание в нежилые помещения, в результате чего произошел пожар. На месте работают сотрудники ГСЧС.

"О пострадавших информации пока нет", - сообщал Харьковской городской голова.

Ракетный удар по Харькову

Около полуночи российское войска нанесли ракетные удары по Харькову и области. Для ударов оккупанты применяли, предварительно, ЗРК С-300, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

В командовании Воздушных сил ВСУ перед взрывами предупреждали жителей региона о ракетной угрозе, была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога по Украине ночью 31 июля

Сигналы об угрозе ракетных ударов этой ночью зазвучали на территории всей Украины.

Мониторинговые группы сообщали об угрозе удара ракетным комплексом "Искандер". Местные представители власти призывают граждан направляться в укрытие.

Воздушные атаки РФ по Украине

Войска РФ в последние месяцы активно атакуют территорию Украины - в основном их обстрелы приходятся на ночь.

Последняя массированная атака произошла 26 июля, когда оккупанты выпустили по Украине 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 33 из которых сбили наши защитники. Также в атаке задействовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

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