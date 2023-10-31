Ракетний удар по Грозі. В ООН визнали, що Росія відповідальна за обстріл

Ракетний удар по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня був завданий військами РФ навмисно. Поряд із місцем "прильоту" не було жодних ознак присутності українських військових, підтверджує Моніторингова місія ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на детальний звіт Організації про обстріл Грози.

У документі зазначається, що внаслідок ракетного удару по цивільному закладу у селі 5 жовтня загинуло 59 людей, які були присутні на поминках.

Жертвами були 36 жінок, 22 чоловіків та восьмирічний хлопчик. Усі вони - цивільні особи. Громадяни після похорону місцевого жителя, який був військовослужбовцем ЗСУ, зібралися у кафе-магазині для поминок. Вибух знищив заклад вщент.

"Як ми тоді говорили, це був один із найсмертоносніших інцидентів для цивільного населення з лютого 2022 року", - йдеться у матеріалі.

В оприлюдненому сьогодні звіті про ці події в ООН зробили висновок "про наявність розумних підстав вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами, та що не було жодних ознак присутності військового персоналу або будь-яких інших законних військових цілей на території або поблизу неї в кафе. час атаки".

Також в ООН звернули увагу, що звіт ґрунтується на інформації, зібраній та перевіреній представниками Моніторингової місії з прав людини в Україні (ММПЛУ), які провели дві місії до Грози 7 та 10 жовтня.

"Колеги оглянули місце вибуху та опитали 35 осіб, у тому числі місцевих жителів, свідків, двох тих, хто вижив, медперсонал та співробітників моргу".

Доповідь докладно описує руйнівні наслідки ракетного удару по Грозі.

У звіті йдеться, що "російські збройні сили або не зробили все можливе для перевірки того, що ціль була військовим об'єктом, або навмисно націлилися на цивільних осіб або цивільні об'єкти".

Будь-який сценарій буде порушенням міжнародного гуманітарного права, наголошують в ООН.

Ракетний удар по Грозі

Нагадаємо, 5 жовтня російські терористи завдали удару по селу Гроза Харківської області. Ворог поцілів "Іскандером" у кафе та магазин. У закладі на момент удару відбувалися поминки за полеглим воїном.

11 жовтня СБУ викрила двох навідників "Іскандера", якою війська РФ обстріляли село. Ними виявилися два брати, які під час окупації села перейшли на бік ворога і разом із сім'ями переїхали до РФ. Крім того, правоохоронці з'ясовують, із ким спілкувалися зрадники, щоб отримати інформацію для обстрілу села.

Через ракетний удар у селі Гроза загинули 59 людей. 12 жовтня глава МВС України Ігор Клименко заявив, що поліція ідентифікувала усі жертви.