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Ракетний удар по Гірнику: кількість поранених зросла, зруйновано приватні будинки (фото)

Архівне фото: кількість поранених після удару по Гірнику зросла (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість постраждалих після ракетного удару по Гірнику в Донецькій області зросла до дев'яти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Зазначається, що станом на 20:00 відомо про двох загиблих і 9 поранених людей, із них двоє дітей.

Пошуково-рятувальну операцію завершено. Поліцейські продовжують обстежувати постраждалий район.

Деталі обстрілу

Сьогодні близько 16:00 війська РФ влучили ракетою в приватний сектор. 

Фото: Наслідки удару (facebook.com/don.gunp)

Три будинки було зруйновано повністю, ще десятки - пошкоджено. Люди опинилися під завалами. 

"На місці працювали вибухотехніки, парамедики та слідчо-оперативна група. Разом із рятувальниками поліцейські розбирали завали, допомагали людям. Наразі поліція продовжує виявляти та фіксувати наслідки обстрілу", - додали правоохоронці.

Обстріл Гірника

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по місту. Тоді повідомлялося про двох загиблих і вісьмох поранених

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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