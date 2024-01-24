Ракетный удар по Горняку: количество раненых возросло, разрушены частные дома (фото)

Количество пострадавших после ракетного удара по Горняку в Донецкой области возросло до девяти человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.
Отмечается, что по состоянию на 20:00 известно о двух погибших и 9 раненых людей, из них двое детей.
Поисково-спасательная операция завершена. Полицейские продолжают обследовать пострадавший район.
Сегодня около 16:00 войска РФ попали ракетой в частный сектор.
Фото: Последствия удара (facebook.com/don.gunp)
Три дома были разрушены полностью, еще десятки - повреждены. Люди оказались под завалами.
"На месте работали взрывотехники, парамедики и следственно-оперативная группа. Вместе со спасателями полицейские разбирали завалы, помогали людям. Сейчас полиция продолжает выявлять и фиксировать последствия обстрела", - добавили правоохранители.
Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по городу. Тогда сообщалось о двух погибших и восьми раненых.
Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
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