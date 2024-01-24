RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Горняку: количество раненых возросло, разрушены частные дома (фото)

Архивное фото: количество раненых после удара по Горняку возросло (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество пострадавших после ракетного удара по Горняку в Донецкой области возросло до девяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Отмечается, что по состоянию на 20:00 известно о двух погибших и 9 раненых людей, из них двое детей.

Поисково-спасательная операция завершена. Полицейские продолжают обследовать пострадавший район.

Детали обстрела

Сегодня около 16:00 войска РФ попали ракетой в частный сектор.

Фото: Последствия удара (facebook.com/don.gunp)

Три дома были разрушены полностью, еще десятки - повреждены. Люди оказались под завалами. 

"На месте работали взрывотехники, парамедики и следственно-оперативная группа. Вместе со спасателями полицейские разбирали завалы, помогали людям. Сейчас полиция продолжает выявлять и фиксировать последствия обстрела", - добавили правоохранители.

Обстрел Горняка

Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по городу. Тогда сообщалось о двух погибших и восьми раненых.

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьВойна в Украине