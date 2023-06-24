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Ракетний удар по Дніпру. У Росії відзначилися черговою цинічною заявою

Фото: Ракетний удар по Дніпру (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Росії відзначилося черговою цинічною заявою з приводу обстрілів України. Зокрема, ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

"Сьогодні вночі Повітряно-космічними силами Росії завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності по центрах радіотехнічної розвідки та авіаційній техніці повітряних сил України на аеродромах "Канатове" в Кіровоградській області, а також "Дніпро", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві заявили, що "всі призначені об'єкти вражені" і "мета удару досягнута".

Удар по Дніпру

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що внаслідок ракетного удару пошкоджено майже 30 будинків.

"Ось такий "аеропорт" у російських окупантів. Майже 30 мирних будинків зазнали пошкоджень, деякі з яких непридатні для відновлення", - написав він у Telegram.

Внаслідок нічної атаки постраждали вісім людей, у тому числі двоє дітей (хлопці 9 та 16 років). Четверо людей госпіталізовано.

Докладніше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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