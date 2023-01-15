Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла

Кількість жертв унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Дніпрі 14 січня знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпетровської ОВА Валентина Резніченка.

Нагадаємо, в результаті російського обстрілу в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири.

За попередніми даними, там могло жити до 200 осіб.

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