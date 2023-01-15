Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла
Фото: Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Дніпру зросла до 14 осіб (t.me/dsns_telegram)
Кількість жертв унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Дніпрі 14 січня знову зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпетровської ОВА Валентина Резніченка.
"15 січня 02:50. 14 загиблих. 38 людей врятували з-під завалів", - розповів посадовець.
Резніченко зазначив, що пошукова операція триває.
Нагадаємо, в результаті російського обстрілу в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири.
За попередніми даними, там могло жити до 200 осіб.
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