ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла

Новость на русском →
Неділя 15 січня 2023 03:04
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла Фото: Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Дніпру зросла до 14 осіб (t.me/dsns_telegram)
Автор: Олег Васьків

Кількість жертв унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Дніпрі 14 січня знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпетровської ОВА Валентина Резніченка.

"15 січня 02:50. 14 загиблих. 38 людей врятували з-під завалів", - розповів посадовець.

Резніченко зазначив, що пошукова операція триває.

Нагадаємо, в результаті російського обстрілу в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири.

За попередніми даними, там могло жити до 200 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Почули голос. Рятувальники шукають жінку під завалами будинку в Дніпрі (відео)
Почули голос. Рятувальники шукають жінку під завалами будинку в Дніпрі (відео)
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам