Ракетный удар по Днепру: количество погибших возросло
Фото: Число погибших в результате удара РФ по Днепру возросло до 14 человек (t.me/dsns_telegram)
Число жертв в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре 14 января снова возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"15 января 02:50. 14 погибших. 38 человек спасли из-под завалов", - рассказал чиновник.
Резниченко отметил, что поисковая операция продолжается.
Напомним, в результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры.
По предварительным данным, там могло жить до 200 человек.
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