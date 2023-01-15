Ракетный удар по Днепру: количество погибших возросло

Число жертв в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре 14 января снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Напомним, в результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры.

По предварительным данным, там могло жить до 200 человек.

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