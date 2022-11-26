Ракетний удар по Дніпру: кількість потерпілих сильно зросла

Окупанти сьогодні, 26 листопада, здійснили ракетний удар по Дніпру. Кількість постраждалих обстрілу знову побільшало.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Валентина Резніченко.
До лікарів звернулися вже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру, четверо з них перебувають у лікарні. Серед них 17-річний хлопець.
На місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що під ними може бути людина.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Спочатку повідомлялося про шістьох поранених.
Як повідомили у поліції, "приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. Внаслідок ворожої атаки у приватному житловому секторі спалахнула пожежа, 7 будинків зруйновано.
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