UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Дніпру: кількість потерпілих сильно зросла

Фото: кількість постраждалих обстрілу Дніпра знову збільшилася (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Окупанти сьогодні, 26 листопада, здійснили ракетний удар по Дніпру. Кількість постраждалих обстрілу знову побільшало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Валентина Резніченко.

До лікарів звернулися вже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру, четверо з них перебувають у лікарні. Серед них 17-річний хлопець.

На місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що під ними може бути людина.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Спочатку повідомлялося про шістьох поранених.

Як повідомили у поліції, "приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. Внаслідок ворожої атаки у приватному житловому секторі спалахнула пожежа, 7 будинків зруйновано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВторгнення Росії до України